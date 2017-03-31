Весной в Нижнем Тагиле будет восстановлено благоустройство после установки новых мачт освещения (ФОТО)

О том, как и в какие сроки будет решаться проблема, ответ перед главной администрации Нижнего Тагила держал начальник управления городским хозяйством – Владимир Юрченко.

Во время своего доклада чиновник отметил, что внимание городской администрации на проблему обращают, в том числе, и сами жители Нижнего Тагила. От тагильчан поступают жалобы.

На городском контроле поступают сообщения с просьбами навести порядок на Вагонке после работы «Швабе» [компания, занимающаяся реализацией проекта - «Светлый город» - прим. ред.]. Я думаю, проблема будет решена, согласно утверждённым ранее срокам сообщил Владимир Юрченко.

Журналисты TagilCity.ru побывали там, где устанавливались новые мачты освещения. На местах действительно были обнаружены не устранённые, занесённые снегом перекопы.

Предполагается, что перекопы будут устранены с установлением погодных условий, при которых возможно осуществление работ по благоустройству.