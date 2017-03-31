Жители уральского села просят уволить бегавшего голышом вокруг проруби главу администрации

Как пишет портал Ура.ру, главу администрации неоднократно видели пьяным, а на рабочем месте его застать можно всего пару раз в неделю. На просьбы граждан он не реагирует, проблемы поселка с населением почти три тысячи человек не решает.

В поселке отсутствует ночное освещение, из-за чего уже погибла одна женщина, недавно построенный детский сад до сих пор не открылся из-за многочисленных нарушений.

Апогеем всего, как говорят жители, стало купание главы администрации в Крещенской купели голышом. Мужчина приехал на водоем пьяным и, сняв трусы, бегал по льду. Действо происходило на глазах у многочисленной публики.

Сам глава администрации сообщил, что Россия – свободная страна, и каждый вправе делать что хочет.