Жители уральского села просят уволить бегавшего голышом вокруг проруби главу администрации
31 марта 2017, 09:45Общество
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Жители Махнево собрали 501 подпись за отставку главы администрации. Письма направлены президенту РФ и губернатору Свердловской области.
Как пишет портал Ура.ру, главу администрации неоднократно видели пьяным, а на рабочем месте его застать можно всего пару раз в неделю. На просьбы граждан он не реагирует, проблемы поселка с населением почти три тысячи человек не решает.
В поселке отсутствует ночное освещение, из-за чего уже погибла одна женщина, недавно построенный детский сад до сих пор не открылся из-за многочисленных нарушений.
Апогеем всего, как говорят жители, стало купание главы администрации в Крещенской купели голышом. Мужчина приехал на водоем пьяным и, сняв трусы, бегал по льду. Действо происходило на глазах у многочисленной публики.
Сам глава администрации сообщил, что Россия – свободная страна, и каждый вправе делать что хочет.
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