Новый замначальника полиции назначен в Нижнем Тагиле (ФОТО)
31 марта, 13:30Общество
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С 30 марта 2018 года новым замначальника полиции МУ МВД «Нижнетагильское» назначен Вячеслав Шведчиков.
Сюжеты: Нижний Тагил
41-летний Вячеслав Шведчиков, который с 2011 года занимал должность руководителя МУ МВД «Ирбитский», начал службу в правоохранительных органах в 1997 году в должности кинолога, затем работал в уголовном розыске и подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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Фото: В.Н. Горелых
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