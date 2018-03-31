Новый замначальника полиции назначен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

41-летний Вячеслав Шведчиков, который с 2011 года занимал должность руководителя МУ МВД «Ирбитский», начал службу в правоохранительных органах в 1997 году в должности кинолога, затем работал в уголовном розыске и подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.