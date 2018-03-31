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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка из Нижнего Тагила через суд добилась статуса блокадницы Ленинграда

31 марта 2018, 11:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,пенсионеры,прокуратура,Свердловская область,суд,блокада,ленинград
Пенсионерка из Нижнего Тагила в детстве жила в Ленинграде и получила ранения в ходе бомбежки города немцами. Так как детские ранения в то время не учитывались, то до самой старости женщина не имела статуса блокадницы. Чтобы восстановить свои социальные права, она обратилась в суд.

После обращения тагильчанки Родишевской А.Н. прокуратура Свердловской области провела расследование, в ходе которого было установлено, что в период блокады Ленинграда женщина, будучи ребенком, находилась на Васильевском острове. В результате бомбежки она получила ранения левой голени и правового предплечья.

Детские ранения в период Великой Отечественной войны не проходили регистрацию, потому долгое время пенсионерка не могла добиться получения статуса блокадницы. Только после обращения в прокуратуру и  медицинского осмотра было установлено, что ранения можно признать полученными в период войны.

30 марта суд полностью удовлетворил иск Родишевской А.Н. и обязал социальные службы Нижнего Тагила признать женщину блокадницей Ленинграда, сообщает прокуратура Ленинского района.

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