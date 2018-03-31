Пенсионерка из Нижнего Тагила через суд добилась статуса блокадницы Ленинграда

После обращения тагильчанки Родишевской А.Н. прокуратура Свердловской области провела расследование, в ходе которого было установлено, что в период блокады Ленинграда женщина, будучи ребенком, находилась на Васильевском острове. В результате бомбежки она получила ранения левой голени и правового предплечья.

Детские ранения в период Великой Отечественной войны не проходили регистрацию, потому долгое время пенсионерка не могла добиться получения статуса блокадницы. Только после обращения в прокуратуру и медицинского осмотра было установлено, что ранения можно признать полученными в период войны.