Пенсионерка из Нижнего Тагила через суд добилась статуса блокадницы Ленинграда
Пенсионерка из Нижнего Тагила в детстве жила в Ленинграде и получила ранения в ходе бомбежки города немцами. Так как детские ранения в то время не учитывались, то до самой старости женщина не имела статуса блокадницы. Чтобы восстановить свои социальные права, она обратилась в суд.
После обращения тагильчанки Родишевской А.Н. прокуратура Свердловской области провела расследование, в ходе которого было установлено, что в период блокады Ленинграда женщина, будучи ребенком, находилась на Васильевском острове. В результате бомбежки она получила ранения левой голени и правового предплечья.
Детские ранения в период Великой Отечественной войны не проходили регистрацию, потому долгое время пенсионерка не могла добиться получения статуса блокадницы. Только после обращения в прокуратуру и медицинского осмотра было установлено, что ранения можно признать полученными в период войны.
30 марта суд полностью удовлетворил иск Родишевской А.Н. и обязал социальные службы Нижнего Тагила признать женщину блокадницей Ленинграда, сообщает прокуратура Ленинского района.
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