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Пенсионерка из Нижнего Тагила через суд добилась статуса блокадницы Ленинграда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионерка из Нижнего Тагила через суд добилась статуса блокадницы Ленинграда

31 марта, 11:05Общество
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