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Новости Нижнего Тагила

Врачи ЦГБ Красноуральска грозятся уйти в санитары из-за разницы в зарплате (ФОТО)

31 марта 2018, 09:30Добавить новость
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В Красноуральске врачи и медсёстры Центральной городской больницы возмущены разницей в зарплате по сравнению с санитарами. Напомним, согласно указу президента, в России подняли зарплату младшему медицинскому персоналу.

Так, в ЦГБ санитары в 2018 году получили по 32 тысячи рублей. При этом медсёстры в этой больнице получают в среднем 16 тысяч рублей, врач – 21 тысячу рублей, а заведующий отделением – 28 тысяч рублей. В качестве доказательства сотрудники больницы предоставили свои «ласточки».

Врачи шутя грозят перейти в санитары. Они сетуют на то, что их многолетнее обучение не позволяет в этой ситуации получать достойную заработную плату.

 

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Фото: «Ura.ru»


В руководстве больнице лишь развели руками: всё сделано по закону, согласно «майским указам». Главный врач Наталья Королёва уточнила, что речь идёт о средних зарплатах врачей и медсестер, на деле же их заработок гораздо больше. Более того, многое зависит от нагрузки и отработанных часов, передает «Ura.ru».

 

Конечно, мне особенно жалко молодых врачей, у кого еще нет категорий, у них, и правда, зарплата невелика, но я ничего поделать не могу. Не слышала, чтобы кто-то грозился уйти в санитары. Они, наоборот, теперь стали больше нагружать санитаров — мол, пускай деньги отрабатывают, - сказала главврач Наталья Королева.

 

 
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