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Врачи ЦГБ Красноуральска грозятся уйти в санитары из-за разницы в зарплате (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врачи ЦГБ Красноуральска грозятся уйти в санитары из-за разницы в зарплате (ФОТО)

31 марта, 09:30Общество
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