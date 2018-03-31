Врачи ЦГБ Красноуральска грозятся уйти в санитары из-за разницы в зарплате (ФОТО)

Так, в ЦГБ санитары в 2018 году получили по 32 тысячи рублей. При этом медсёстры в этой больнице получают в среднем 16 тысяч рублей, врач – 21 тысячу рублей, а заведующий отделением – 28 тысяч рублей. В качестве доказательства сотрудники больницы предоставили свои «ласточки».

Врачи шутя грозят перейти в санитары. Они сетуют на то, что их многолетнее обучение не позволяет в этой ситуации получать достойную заработную плату.

В руководстве больнице лишь развели руками: всё сделано по закону, согласно «майским указам». Главный врач Наталья Королёва уточнила, что речь идёт о средних зарплатах врачей и медсестер, на деле же их заработок гораздо больше. Более того, многое зависит от нагрузки и отработанных часов, передает «Ura.ru».

Конечно, мне особенно жалко молодых врачей, у кого еще нет категорий, у них, и правда, зарплата невелика, но я ничего поделать не могу. Не слышала, чтобы кто-то грозился уйти в санитары. Они, наоборот, теперь стали больше нагружать санитаров — мол, пускай деньги отрабатывают сказала главврач Наталья Королева.