Гравврач Демидовской больницы обвинил в клевете группу «ЧП Нижний Тагил»

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что возбуждено административное дело по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации». Максим Емельянов пояснил, что причиной стал пост, размещенный в группе, о том, что руководство больницы заставляет сотрудников шить медицинские маски, из-за нехватки готовых изделий.

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников подтвердил, что обратился в полицию. Он рассказал, что учреждение обеспечено масками. В больнице действительно шьют маски из марли и ваты, но делается это на экстренный случай.

В полиции отметили, что проверка по заявлению продолжается, решение по нему пока не принято.