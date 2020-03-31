На Урале психологи начнут помогать медикам, работающим с заболевшими коронавирусом
Сегодня, 09:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге психологи начнут бесплатно консультировать врачей, работающих с заболевшими коронавирусом, пишет портал Е1 со ссылкой на заявление кандидата психологических наук Надежду Сафьян.
Сюжеты: Коронавирус
Психолог говорит, что медики, находящиеся в бодром состоянии и хорошем расположении духа, смогут помочь наибольшему числу пациентов. Кроме того, во время повышенных нагрузок, всем нужна поддержка.
Для получения помощи врачам и медсестрам нужно написать в WhatsApp на номер: +79221700781 и рассказать, о чем бы они хотели поговорить. После этого им ответит психолог, который уточнит удобную форму беседы — по телефону или в переписке.
Кроме того, планируется создание «горячей линии» для руководящего звена медучреждений. Их будут консультировать бизнес-консультанты. Они будут помогать организовать работу больниц, если возникают проблемы административного характера.
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