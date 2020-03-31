На Урале психологи начнут помогать медикам, работающим с заболевшими коронавирусом

Психолог говорит, что медики, находящиеся в бодром состоянии и хорошем расположении духа, смогут помочь наибольшему числу пациентов. Кроме того, во время повышенных нагрузок, всем нужна поддержка.

Для получения помощи врачам и медсестрам нужно написать в WhatsApp на номер: +79221700781 и рассказать, о чем бы они хотели поговорить. После этого им ответит психолог, который уточнит удобную форму беседы — по телефону или в переписке.