Парфюмерные магазины Екатеринбурга из-за коронавируса убрали с полок тестеры
Сегодня, 10:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге парфюмерные магазины решили отказаться от тестеров на время пандемии, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Несколько известных парфюмерных магазинов сообщили о решении убрать с витрин тестеры на время пандемии. Магазины продолжают работать, так как, в том числе, торгуют и товарами первой необходимости.
В «Золотом яблоке» рассказали, что убрали тестеры декоративной и уходовой косметики. Тестеры, содержащие спирт, на прилавках остались. В «Летуаль» заявили, что тестеры пока не убирали, но их каждый день обрабатывают.
Напомним, в России из-за коронавируса закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. В Свердловской области, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, гражданам запрещено покидать дом без необходимости. Свердловчане могут ходить на работу, до ближайших аптек и магазинов, а также выгуливать собак.
Карта распространения коронавируса в России
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