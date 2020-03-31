Парфюмерные магазины Екатеринбурга из-за коронавируса убрали с полок тестеры

Несколько известных парфюмерных магазинов сообщили о решении убрать с витрин тестеры на время пандемии. Магазины продолжают работать, так как, в том числе, торгуют и товарами первой необходимости.

В «Золотом яблоке» рассказали, что убрали тестеры декоративной и уходовой косметики. Тестеры, содержащие спирт, на прилавках остались. В «Летуаль» заявили, что тестеры пока не убирали, но их каждый день обрабатывают.

Напомним, в России из-за коронавируса закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. В Свердловской области, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, гражданам запрещено покидать дом без необходимости. Свердловчане могут ходить на работу, до ближайших аптек и магазинов, а также выгуливать собак.