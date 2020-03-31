Путин поручил полпредам обеспечить в регионах выполнение мер по борьбе с COVID-19

Глава государства отметил, что важную роль в сложившейся ситуации играют отлаженная работа и взаимодействие всех структур и всех уровней власти. Путин отметил важную ролю эпидемиологов, которым, по его словам, удалось не допустить стремительного распространения вируса по России.

Поручаю вам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах. <…> Подготовка должна быть проведена во всех регионах, с учетом всех вариантов развития ситуации на основе опыта других стран,заявил президент.

Напомним, в Свердловской области введен режим изоляции граждан. Свердловчанам можно выходить из дома на работу, до ближайшего магазина или аптеки, а также для выгула собак на расстоянии не более 100 метров от дома.