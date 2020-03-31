Путин поручил полпредам обеспечить в регионах выполнение мер по борьбе с COVID-19
Сегодня, 09:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин дал поручения полномочным представителям в регионах обеспечить выполнение мер по борьбе с коронавирусом, пишут «Известия».
Сюжеты: Коронавирус
Глава государства отметил, что важную роль в сложившейся ситуации играют отлаженная работа и взаимодействие всех структур и всех уровней власти. Путин отметил важную ролю эпидемиологов, которым, по его словам, удалось не допустить стремительного распространения вируса по России.
Поручаю вам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах. <…> Подготовка должна быть проведена во всех регионах, с учетом всех вариантов развития ситуации на основе опыта других стран,заявил президент.
Напомним, в Свердловской области введен режим изоляции граждан. Свердловчанам можно выходить из дома на работу, до ближайшего магазина или аптеки, а также для выгула собак на расстоянии не более 100 метров от дома.
Карта распространения коронавируса в России
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