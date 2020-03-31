Пьяный житель Нижнего Тагила лишился машины и совершил ложный донос в полицию

25 марта 56-летний тагильчанин совершил звонок в полицию, заявив об угоне и поджоге его автомобиля ВАЗ-2114. Прибывшие на место оперативники установили, что заявитель пян. Он рассказал, что проживает в коллективном саду в Горбуново — недалеко от места происшествия. Якобы неизвестные угнали его авто и подожгли. Полицейские установили свидетеля инцидента. Тот пояснил, что это он позвонил в МЧС. До этого он видел за рулем машины владельца транспортного средства. Мужчина не мог выбраться из снежного заноса и некоторое время буксовал. Затем покинул машину, после чего произошел пожар.