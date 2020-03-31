Пьяный житель Нижнего Тагила лишился машины и совершил ложный донос в полицию
На жителя Нижнего Тагила заведено уголовное дело за ложный донос в полицию, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
25 марта 56-летний тагильчанин совершил звонок в полицию, заявив об угоне и поджоге его автомобиля ВАЗ-2114. Прибывшие на место оперативники установили, что заявитель пян. Он рассказал, что проживает в коллективном саду в Горбуново — недалеко от места происшествия. Якобы неизвестные угнали его авто и подожгли. Полицейские установили свидетеля инцидента. Тот пояснил, что это он позвонил в МЧС. До этого он видел за рулем машины владельца транспортного средства. Мужчина не мог выбраться из снежного заноса и некоторое время буксовал. Затем покинул машину, после чего произошел пожар.
Будучи уличенным во лжи автомобилист признался, что был в гостях, там немного выпил и решил добраться до дома на машине. Однако не справился с управлением и застрял в снегу. Испугавшись ответственности за вождение в нетрезвом виде, он придумал историю с угоном.
Причину возгорания авто установит экспертиза. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.