С 1 апреля в России начинается весенний призыв на срочную военную службу

Призыв начинается с завтрашнего дня и до 15 июля 2020 года. Общее количество призывников этой весной составляет 135 тысяч человек. Это на три тысячи больше, по сравнению с осенним призывом.

Уточняется, что, несмотря на то, что весенний призыв не будет перенесен из-за пандемии, все призывники пройдут обследование на вирус.

Напомним, что для нижнетагильских призывников военкоматы начнут работу с 13 апреля, тогда же начнет работать и медицинская комиссия для призывающихся на срочную службу.

По информации оперативного штаба, в России число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 302 человека. Всего в стране зафиксировано 1836 случаев заражения из них 11 смертельных исходов.