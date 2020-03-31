С 1 апреля в России начинается весенний призыв на срочную военную службу
Сегодня, 17:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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30 марта 2020 года президентом Владимиром Путиным подписан указ о призыве на военную службу и об увольнении с военной службы. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Призыв начинается с завтрашнего дня и до 15 июля 2020 года. Общее количество призывников этой весной составляет 135 тысяч человек. Это на три тысячи больше, по сравнению с осенним призывом.
Уточняется, что, несмотря на то, что весенний призыв не будет перенесен из-за пандемии, все призывники пройдут обследование на вирус.
Напомним, что для нижнетагильских призывников военкоматы начнут работу с 13 апреля, тогда же начнет работать и медицинская комиссия для призывающихся на срочную службу.
По информации оперативного штаба, в России число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 302 человека. Всего в стране зафиксировано 1836 случаев заражения из них 11 смертельных исходов.
Карта распространения коронавируса в России
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