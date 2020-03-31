В Екатеринбурге готовятся к параду Победы, несмотря на ограничения по коронавирусу

В пресс-службе ЦВО заявили, что указа об отмене торжественных мероприятий не поступало, поэтому подготовка идет полным ходом.

Первая репетиция пройдет на улицах города 14 апреля, сообщили в администрации Екатеринбурга. В другие дни также состоится репетиция движения техники. Генеральная подготовка пройдет 7 мая на площади 1905 года.

По данным источника Ура.ру, парадные расчеты репетируют «коробками» десять на десять человек. При этом по указу губернатора собираться более 50 человек вместе запрещено.