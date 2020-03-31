В Москве полиция начнет сопровождать до дома нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники силовых ведомств будут патрулировать улицы, вокзалы, дворовые территории и иные общественные места. По словам депутата Мосгордумы Сергея Севостьянова, при обнаружении на улицах групп людей, полиция будет информировать их о необходимости соблюдения режима самоизоляции, просить вернуться в квартиры, а также сопровождать граждан до дома.

При отказе проследовать домой к нарушителям может быть применено административное наказание по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль». Гражданам грозит штраф от 500 до 1 000 рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от двух до четырех тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области также действует режим самоизоляции. Свердловчане могут выходить из дома на работу, в ближайшие магазин и аптеку, а также для выгула собак.