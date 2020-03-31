В Нижнем Тагиле восстановят разрушенные в ходе проекта «Светлый город» участки
В Нижнем Тагиле завершены основные строительно-монтажные работы по проекту «Светлый город». Работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в ходе его реализации, планируют завершить в апреле, сообщает пресс-служба мэрии.
По сообщению директора ООО «Швабе-Урал» Евгения Плехова, осталось возвести несколько опор на улице Горошникова и участке ул. Первомайская — ул. Ломоносова. Также в апреле планируется провести работы по благоустройству в центре города. Зам директора СЗГХ Николай Новиков напомнил, что недочеты, возникшие при выполнении работ, должны быть устранены вместе с восстановлением благоустройства.
На выполнение работ по «Светлому городу» в ноябре обращал внимание Владислав Пинаев. По его мнению, работа подрядчика не должна ограничиваться установкой опор освещения, а включать засыпку траншей и сохранение зеленых насаждений.
По словам Плехова, до 25 апреля на участках будет выполнен вывоз строительного мусора и выравнивание грунта. С 10 мая по 10 июня планируется посадить деревья и засеять газоны.