В Нижнем Тагиле восстановят разрушенные в ходе проекта «Светлый город» участки

По сообщению директора ООО «Швабе-Урал» Евгения Плехова, осталось возвести несколько опор на улице Горошникова и участке ул. Первомайская — ул. Ломоносова. Также в апреле планируется провести работы по благоустройству в центре города. Зам директора СЗГХ Николай Новиков напомнил, что недочеты, возникшие при выполнении работ, должны быть устранены вместе с восстановлением благоустройства.

На выполнение работ по «Светлому городу» в ноябре обращал внимание Владислав Пинаев. По его мнению, работа подрядчика не должна ограничиваться установкой опор освещения, а включать засыпку траншей и сохранение зеленых насаждений.