В Свердловской области ГИБДД не будет перекрывать дороги из-за эпидемии коронавируса
Сегодня, 21:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области региональные дороги не будут перекрыты из-за эпидемии коронавируса, сообщает ГУ ГИБДД по Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о том, что трассы в Свердловской области будут перекрыты из-за пандемии коронавируса.
Ранее распространялась информация, что из-за коронавирусной инфекции перекроют въезд в Екатеринбург по Серовскому и Режевскому трактам.
В ГИБДД отметили, что данная информация не соответствует действительности, так как мероприятия, касающиеся профилактики коронавируса не предусматривают ограничения движения или перекрытия дорог.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России, зафиксировано 2334 случая заражения.
Карта распространения коронавируса в России
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