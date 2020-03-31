В Свердловской области ГИБДД не будет перекрывать дороги из-за эпидемии коронавируса

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о том, что трассы в Свердловской области будут перекрыты из-за пандемии коронавируса.

Ранее распространялась информация, что из-за коронавирусной инфекции перекроют въезд в Екатеринбург по Серовскому и Режевскому трактам.

В ГИБДД отметили, что данная информация не соответствует действительности, так как мероприятия, касающиеся профилактики коронавируса не предусматривают ограничения движения или перекрытия дорог.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России, зафиксировано 2334 случая заражения.