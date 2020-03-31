В Свердловской области начнут наказывать нарушителей режима изоляции

Креков подчеркнул, что необходимо повысить ответственность граждан, исключив всяческие возможности покидать дом под предлогом «пойти погулять». Соответствующие меры, по словам вице-губернатора, являются вынужденными в связи с тем, что граждане отнеслись несознательно к распоряжениям правительства и в минувшие выходные гуляли по улицам и создавали массовые скопления народа.