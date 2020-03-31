В Свердловской области начнут наказывать нарушителей режима изоляции
Сегодня, 10:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция в Свердловской области получит возможность привлекать к ответственности граждан, нарушивших распоряжение губернатора Евгения Куйвашева касательно изоляции на время пандемии, пишет Ура.ру. со ссылкой на вице-губернатора Павла Крекова.
Сюжеты: Коронавирус
Креков подчеркнул, что необходимо повысить ответственность граждан, исключив всяческие возможности покидать дом под предлогом «пойти погулять». Соответствующие меры, по словам вице-губернатора, являются вынужденными в связи с тем, что граждане отнеслись несознательно к распоряжениям правительства и в минувшие выходные гуляли по улицам и создавали массовые скопления народа.
Напомним, согласно указу главы Свердловской области, жителям региона можно выходить из дома на работу, до ближайшего магазина, аптеки, а также для выгула собак на расстоянии не более 100 метров от дома.
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