В Свердловской области полицейские поймали 11 человек на нарушении карантина

По информации Валерия Горелых, по состоянию на 31 марта к ответственности за нарушение самоизоляции привлекли 11 жителей Свердловской области. К примеру, в Новоуральске участковый выявил двух нарушителей – мужчину и женщину, которые гуляли с собаками, вместо соблюдения режима самоизоляции после возвращения из-за рубежа. Граждане объяснили свой поступок тем, что больше некому было вывести на прогулку питомцев. На обоих составлены протоколы.