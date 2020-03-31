В Свердловской области полицейские поймали 11 человек на нарушении карантина
Сегодня, 20:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полицейские начали привлекать к ответственности свердловчан, нарушающих карантин. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По информации Валерия Горелых, по состоянию на 31 марта к ответственности за нарушение самоизоляции привлекли 11 жителей Свердловской области. К примеру, в Новоуральске участковый выявил двух нарушителей – мужчину и женщину, которые гуляли с собаками, вместо соблюдения режима самоизоляции после возвращения из-за рубежа. Граждане объяснили свой поступок тем, что больше некому было вывести на прогулку питомцев. На обоих составлены протоколы.
Сегодня в Госдуме принят закон об ужесточении наказания за нарушения карантина. Нарушителям предусмотрен штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до трех лет в случае заражения нескольких людей.
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