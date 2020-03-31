В Свердловской области пропал полицейский, пристрастившийся к азартным играм
В Свердловской области пропал житель поселка Атиг Иван Ленков. Мужчина работает в полиции. По словам родственников, у пропавшего имеется страсть к азартным играм, пишет портал Е1.
Поисками свердловчанина занимается отряд «Лиза Алерт». Мужчина пропал в субботу. В пятницу, как сообщает его супруга, Иван ушел на работу в ночную смену, утром в субботу они созванивались. Через 40 минут Иван не появился дома и перестал выходить на связь. Его телефон недоступен. Вещи мужчины нашли дома у его матери. Там же он оставил записку, в которой написал, что взял два кредита, хотел «прокрутить» деньги, но «прогорел».
Близкие Ивана поделились, что он копил на квартиру, всегда искал способы заработать. Не так давно увлекся азартными играми. Родные переживают, что он мог попасть в беду. В записке Иван написал, что выйдет на связь через месяц.
Располагающих какими-либо сведениями просят звонить по номерам 8 800 700–54–52 («Лиза Алерт»), 112, 8 952 149–91–48 (Анастасия, жена).