В Свердловской области пропал полицейский, пристрастившийся к азартным играм

Поисками свердловчанина занимается отряд «Лиза Алерт». Мужчина пропал в субботу. В пятницу, как сообщает его супруга, Иван ушел на работу в ночную смену, утром в субботу они созванивались. Через 40 минут Иван не появился дома и перестал выходить на связь. Его телефон недоступен. Вещи мужчины нашли дома у его матери. Там же он оставил записку, в которой написал, что взял два кредита, хотел «прокрутить» деньги, но «прогорел».