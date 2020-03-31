Вице-губернатор Свердловской области в самоизоляции катается на лошадях
Сегодня, 13:51ОбществоФото: Страница Олега Чемезова в соцсети
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Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов на своей странице в соцсети показывает, как проводит время с семьей во время самоизоляции.
Сюжеты: Коронавирус
Чемезов опубликовал несколько сториз, где его семья катается на лошадях в окружении сосен, занимается спортом и играет в различные игры на свежем воздухе. Семья вице-губернатора проживает в Малом Истоке.
Напомним, вчера глава Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ о введении в регионе режима самоизоляции. Гражданам можно покидать дома для похода в ближайшие магазин и аптеку, для похода на работу и выгула собак.
Карта распространения коронавируса в России
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