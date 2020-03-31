Владислав Пинаев призвал тагильчан остаться дома

Глава города подчеркнул, что наступившая нерабочая неделя введена для предотвращения распространения пандемии, а значит, граждане должны находиться дома.

К сожалению, прошедшие выходные показали диаметрально противоположное. Ограничьте передвижение по городу, ограничьте передвижение и нахождение в общественных территориях. Берегите детей, берегите родителей, берегите близких,сказал Пинаев.

Мэр призвал предпринимателей закрыть заведения общепита и торговые центры. По словам градоначальника, в минувшие выходные установлено, что более 100 предприятий города не выполнили указ президента России Владимира Путина.

На этой неделе будут приняты самые жесткие меры по административному воздействию, вплоть до уголовной ответственности,подчеркнул глава города.