19-летняя тагильчанка зарезала сожителя из-за побоев и получила реальный срок

19-летняя тагильчанка зарезала сожителя из-за побоев и получила реальный срок
Сегодня, 11:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
19-летняя тагильчанка зарезала своего сожителя из-за побоев и получила реальный срок. В конце ноября 2019 года девушка нанесла молодому человеку 13 колото-резаных ран ножом.

К реальному сроку за убийство приговорена Дзержинским районным судом 19-летняя тагильчанка Татьяна Рощупкина, нанесшая сожителю ножом 13 колото-резаных ран.

В ночь с 23 на 24 ноября 2019 года потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, входе возникшего конфликта нанес Рощупкиной побои, а затем совершил в отношении нее иные насильственные действия и высказал угрозу убийством. После чего Рощупкина, осознавая, что вышеуказанные противоправные посягательства со стороны мужчины окончены, с силой нанесла ему заранее взятым в ходе конфликта ножом не менее 13 ударов в шею, грудную клетку, живот, левое предплечье и правое бедро, которые повлекли смерть мужчины на месте происшествия,рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного заседания девушка признала вину. Однако, пояснила, что нанесла ему только 4 удара ножом, а от дачи дальнейших показаний отказалась.

С учетом наличия в материалах дела протокола явки с повинной, факта принесения подсудимой извинений родственникам погибшего, молодого возраста подсудимой, а также наличия ребенка, суд назначил жительнице Нижнего Тагила наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 7 месяцев. Отбывать срок она будет в ИК общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, неделю назад жительницу Екатеринбурга, которая убила отца троих ее детей в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к 8 годам тюрьмы. Женщина созналась в содеянном и отметила, что не хотела убивать своего сожителя.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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