Двойными платежками за ЖКХ в Екатеринбурге заинтересовалась Генпрокуратура

Следователи возбудили уголовные дела по фактам подделки протоколов общего собрания жильцов многоквартирных домов. Об этом, ссылаясь на депутата Госдумы Дмитрия Ионина, сообщает E1.
В начале следующей недели я принесу заявления от людей, которые говорят, что их подписи подделали. Это касается большого числа домов, обращения в прокуратуру поступали из каждого района город, уточнил изданию собеседник.
В пресс-службе ведомства подтвердили, что пристально следят за темой ЖКХ. Там отметили, что реагируют на все факты нарушения прав граждан в этой сфере. И если есть основания для уголовно-процессуальной проверки, то материалы направляются в уполномоченные органы. Ход проверок контролирует прокуратура.
Напомним, в середине марта решить проблему с необоснованным повышением тарифов на оплату ЖКУ поручил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ президент России Владимир Путин.