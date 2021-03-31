Фальшивые COVID-тесты и порно с девочкой. Итоги дня в Свердловской области

38-летняя Зульфия Шайхулова пропала в Екатеринбурге. Женщина не выходит на связь с 26 марта, в это день она уехала от родственницы на такси. Заявление о пропаже подано в ОП № 12, поиском занимаются волонтеры и все наряды полиции Екатеринбурга. Предварительно установлено, что между женщинами во время отдыха произошел небольшой конфликт, а затем Зульфия уехала на такси. Сейчас полицейские выясняют, какая фирма оказывала услуги по перевозке. Также проводится биллинг телефона пропавшей, опрашиваются свидетели, проверяются больницы.
К 2024 году под Нижним Тагилом построят молочный агрокомплекс на 2,8 тысячи голов дойного стада за один миллиард рублей. Земли под проект частично выкуплены, на них уже построены зерносушилки и элеваторы. На постройку ангаров для стада необходимо около 300 миллионов рублей, кроме того, для выращивания кормов нужны поля площадью не менее 10 тысяч гектаров. Инициатором и инвестором строительства выступает бывший депутат ЗакСО Анатолий Павлов, он будет финансировать строительство из личных средств.
Врач ДГБ № 9 в Екатеринбурге обвинила коллег в фальсификации результатов тестов на коронавирус. По ее словам, для получения справки тем, кому нужен отрицательный тест, не берут мазки. У секретаря имеются шаблоны справок от разных лабораторий. В них вставляют нужные данные, а затем распечатывают на цветном принтере. В ДГБ № 9 сообщили, что эта информация ложная и выразили готовность рассмотреть и дать комментарий по любым файлам.
46-летний житель Нижнего Тагила подозревается в съемке порно с 9-летней девочкой. Ранее он уже был судим за изготовление порнографии с детьми. В интернет было выложено два ролика, снятых на телефон. Сейчас тагильчанин находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.