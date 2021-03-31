Фальшивые COVID-тесты и порно с девочкой. Итоги дня в Свердловской области

38-летняя Зульфия Шайхулова пропала в Екатеринбурге. Женщина не выходит на связь с 26 марта, в это день она уехала от родственницы на такси. Заявление о пропаже подано в ОП № 12, поиском занимаются волонтеры и все наряды полиции Екатеринбурга. Предварительно установлено, что между женщинами во время отдыха произошел небольшой конфликт, а затем Зульфия уехала на такси. Сейчас полицейские выясняют, какая фирма оказывала услуги по перевозке. Также проводится биллинг телефона пропавшей, опрашиваются свидетели, проверяются больницы.