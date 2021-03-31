Героев-тагильчан может стать больше

Героев-тагильчан может стать больше
Сегодня, 14:49ОбществоГенрих СтефанФото: pixabay.com
Два школьника в Нижнем Тагиле задержали мужчину с наркотиками. Редакция TagilCity.ru побеседовала с наставником одного из героев, директором военно-патриотического клуба «Прорыв» Евгением Веверицей.

22 марта двое школьников задержали мужчину в состоянии опьянения. Он сбросил пакетик с марихуаной под деревом возле дома № 5 на улице Октябрьской революции. Ребята попросили так не делать, поскольку вещество могут найти дети, но мужчина спровоцировал драку.

Парни с помощью приемов рукопашного боя задержали мужчину и вызвали полицию. Он был привлечен к административной ответственности.

Один из ребят является воспитанником военно-патриотического клуба «Прорыв» в Нижнем Тагиле. Редакция TagilCity.ru обратилась к директору заведения, чтобы узнать поподробнее о деятельности организации и о его воспитаннике Арсении Камалове, задержавшим подозреваемого.

Фото:Евгений Веверица "Вконтакте"

Арсений занимался в «Прорыве» два года. В настоящий момент перешел в ресурсно-тренировочный патриотический центр «Набат» в Екатеринбурге.

Молодец, что не растерялся и отреагировал как положено. Я считаю, что он молодец и горжусь за своего воспитанника, говорит Евгений Веверица.

Военно-патриотический клуб «Ратник» располагается на ГГМ по адресу Октябрьский проспект, 16, в здании школы № 40. В советское время там был тир. Затем администрация города безвозмездно предоставила это помещение клубу. Своими силами директор и воспитанники делают ремонт. Помогают родители, но в основном всё за свой счет. Евгений потратил часть своих сбережений и продолжает финансировать проект из своего кармана. Иногда выступают разовые спонсоры, но это происходит не часто.

Фото:Евгений Веверица "Вконтакте"

Если бы область уделяла более пристальное внимание к нашей организации, то таких как Арсений было бы гораздо больше. Речь не идёт о деньгах даже, помогли бы просто материалами, а ремонт сами доделаем — наши парни «с руками», сообщил собеседник редакции.

Клуб уже имеет ряд выпускников, как девочек, так и мальчиков. Они ушли работать в силовые ведомства ГУФСИН, МЧС, некоторые служат в армии. Сейчас ожидается второй поток, но в связи пандемией их будет меньше.

Раньше на базе клуба существовал поисковый отряд. Два года воспитанники выезжали на поиски павших бойцов ВОВ под Ржевом, откапывали патроны и амуницию времен Второй мировой войны.

Фото:Евгений Веверица "Вконтакте"

На мероприятия «Прорыва» приезжают даже из пригорода. Раньше собирали со всей области и проводили военизированные игры на местности в лесу. Периодически проводятся турниры по рукопашному бою. Следующий состоится 12 июня, ко Дню России.

Я сам ветеран пограничных войск. Благодаря связям, получается ездить на действующие погранзаставы. Ребята с пограничниками встают в дозоры, выполняют определенные задачи, рассказывает о себе Евгений.

На границе юные ученики подготавливают себя к службе, учатся как искать по следу, делать засады. Все занятия проводятся в игровой форме и для воспитания добрых качеств, которые пойдут на пользу общества и России, объясняет директор клуба.

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