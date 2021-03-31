Лаборатория для обучения мехатронике появится в школе № 75/42 в Нижнем Тагиле

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Лаборатория будет сконструирована в рамках проекта «Инженерная коллаборация». На данный момент были приобретены магазинная и конвейерная станции, также необходимые для их сборки инструменты и компрессор.
Факультатив по мехатронике, которая объединяет электронику, механику, пневматику и программирование, можно посещать с 14 лет, а наиболее успешные школьники смогут поучаствовать в региональном чемпионате WorldSkills.
В школе № 81 был осуществлен ремонт актового зала, а также приобретена новая мебель, мультимедийное и световое оборудование.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Руднике из-за отсутствия необходимых документов подрядчик на ремонт школы № 24 не был определен. В связи с этим конкурс признан несостоявшимся.