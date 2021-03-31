Любовнику беременной школьницы из Екатеринбурга грозит 4 года лишения свободы

Молодой человек задержан сотрудниками ПДН в Екатеринбурге, от него забеременела 15-летняя ученица школы № 157. Срок беременности 8-9 недель, сообщает ЕАН.
В полицию поступило сообщение от врача Екатеринбургского клинического перинатального центра. Девушка проживает в полной семье, на учете в органах не состоит. В ходе следствия установлено, что с февраля 2021 года она неоднократно вступала в половую связь с 18 летним парнем. Все происходило по обоюдному согласию. Молодой человек дал признательные показания.
Для возбуждения уголовного дела материалы проверки переданы в Следственный комитет. Юноше грозит привлечение по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». По данной статье наказание достигает до 4 лет лишения свободы.
Напомним, за беременность школьницы четыре года тюрьмы грозит парню из деревни под Алапаевском.