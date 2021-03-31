На допандемийные показатели по уровню безработицы вышла Свердловская область

Уровень безработицы снизился в Свердловской области. По численности трудоустроенных граждан служба занятости вышла на допандемийные показатели. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 3,86%, когда в 2020 году он составлял 5,39%, сообщает департамент информполитики региона.

На совещании исполняющий обязанности губернатора Александр Высокинский заявил, что меры по снижению безработицы должны регулярно находиться в центре внимания. В 2021 году на работу устроились более 24 тысяч уральцев. Это на три тысячи больше показателя аналогичного периода 2020 года. В общей сложности за три месяца с регистрационного учета ушло 67,5 тысячи безработных, рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Этому способствовало, в первую очередь, открытие центров занятости и организация личного приема граждан,подчеркнул Антонов. Отмечается, что в рамках национального проекта «Демография» будет осуществляться переобучение, в котором могут поучаствовать уральцы, потерявшие работу из-за пандемии, а также люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. В 2021 году работодателям будет выделена субсидия в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года,сообщил Дмитрий Антонов. Планируется, что с помощью программы работу найдут почти 10 тысяч свердловчан. Напомним, в Нижнем Тагиле уровень безработицы составляет 3,6%. Это позволило городу войти в список городов с самой низкой безработицей. Нижний Тагил вошел в топ городов Свердловской области с низким уровнем безработицы

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