Новое оборудование поступило на асфальтовый завод в Нижнем Тагиле

Новое оборудование поступило на асфальтовый завод в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:33ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На асфальтовый завод МУП «Тагилдорстрой» поступило новое оборудование. Планируется, что оно поможет увеличить мощность производства до 90-100 тонн асфальта в час, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент рабочие предприятия установили новую газовую горелку и сушильный барабан. Теперь модернизируются газопылеулавливающие системы. Отмечается, что обновление оборудование улучшит экологическую обстановку на предприятии. Оборудование улавливает пыль и отправляет ее в специальный бункер, после чего она будет использована в качестве мелкого наполнителя в асфальтовой смеси.

Планируем организовать и провести пусконаладочные работы до 15 апреля. С этого дня наше предприятие по контракту перейдет к летнему эксплуатационному содержанию городских дорог,рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Асфальт необходим для осуществления не только ямочного и карточного ремонта, но и для реализации нацпроекта БКАД.

Реконструкция была проведена и в лаборатории завода. С целью испытаний образцов асфальта приобретается оборудование на общую сумму один миллион рублей.

Также о готовности к началу работ в Нижнем Тагиле другого асфальтового завода заявили руководители ООО «УБТ-Сервис». На сегодняшний день известно, что дата запуска обоих заводов зависит от погодных условий, однако к маю подрядчики должны быть готовы выполнять перечень мероприятий по национальному проекту, отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Планируется за один месяц осуществить работы на 46 миллионов рублей.

Напомним, в апреле ревизоры проверят объекты БКАД, которые были отремонтированы по нацпроекту в 2019 и 2020 годах. Обнаруженные недостатки должны быть устранены по гарантии.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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