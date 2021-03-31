По мнению Тони, в перспективе магистраль может стать крупным трансграничным узлом и дать новый стимул отношениям России со странами ЕС. Так, после завершения ВСМ Москва — Санкт-Петербург можно рассмотреть транзит до финской столицы — Хельсинки. Заинтересованность в этом проекте уже подтвердил министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.