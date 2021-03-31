Олег Тони: ВСМ Москва — Санкт-Петербург повысит поток туристов в Петербург

Олег Тони: ВСМ Москва — Санкт-Петербург повысит поток туристов в Петербург
Сегодня, 22:31ОбществоФото: pixnio.com
Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони заявил, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) хорошо скажется на экономике России и укрепит отношения с Евросоюзом. Ранее идею строительства магистрали поддержал Владимир Путин.

Как пишет newia.ru, подготовка заходов железной дороги в Москву и Санкт-Петербург может начаться в 2022 году.

Примерная стоимость проекта ВСМ составит 1,7 трлн рублей. Строительство планируется завершить через пять лет, а уже к 2030 году магистраль должна окупиться. Курирует проект замглавы РЖД, начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони.

По его словам, железная дорога позволит увеличить туристический поток в Санкт-Петербург и разгрузить транспортную инфраструктуру. В дальнейшем магистраль позволит вывести грузовое сообщение в направлении Балтики.

Глава Минфина Антон Силуанов поддержал строительство ВСМ, отметив, что финансирование проект может получить из ФНБ.

«Мне кажется, что в первую очередь это должны быть окупаемые инфраструктурные проекты. ВСМ один из таких», — сказал он.

По мнению Тони, в перспективе магистраль может стать крупным трансграничным узлом и дать новый стимул отношениям России со странами ЕС. Так, после завершения ВСМ Москва — Санкт-Петербург можно рассмотреть транзит до финской столицы — Хельсинки. Заинтересованность в этом проекте уже подтвердил министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

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