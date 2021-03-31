Политика Путина сделала Сбер крупнейшим банком Восточной Европы

Немецкое издание Die Welt назвало Сбер технологическим гигантом. В газете указали на то, что политика Путина помогает банку становиться ключевым в России и выходить за рамки кредитно-финансовой организации, создавая экосистему услуг.

Как сообщает regnum.ru, более 70% жителей России являются клиентами банка. В Восточной Европе он сейчас считается крупнейшей организацией. В России работают 14,2 тысячи отделений банка, также Сбер представлен в 18 иностранных государствах. В общей сложности его услугами пользуются более 99 млн частных клиентов и 2,7 млн корпоративных. Банк предоставляет 285 000 рабочих мест, а его профицит в 2019 году достиг 845 млрд рублей (9,4 млрд евро). Рост Сбера начал набирать обороты несколько лет назад. В это время основным акционером был ЦБ, удаливший с рынка более 1000 финансовых организаций. Сбербанк смог сохранить позиции во время кризиса после присоединения Крыма, позже в результате ребрендинга он был преобразован в технологическую группу. Герман Греф, глава Сбера, отмечает, что это было обусловлено снижением рентабельности банковской сферы. Сейчас Сбер выступает спарринг-партнером технологической транснациональной компании “Яндекс”, корпорация сотрудничает с холдингом Mail.ru Group. Банк UBS, проводивший анализ по итогам 2020 года, отметил, что Сбер является одним из лидеров экосистемы в России. В Die Welt выразили удивление тем, что государственный банк стремится занять лидирующее положение в интернет-экономике. Однако такая ситуация естественна для России, где органы власти выступают игроками рынка, а не регулятором. В течение двух десятков лет политика Владимира Путина ориентирована на вывод капитала в государственный сектор. Рынок электронной коммерции, по данным Data Insight, продолжит расти по 33,4% в год вплоть до 2024 года. Немецкое издание называет Сбер одним из самых сильных инструментов для российских властей. У банка есть возможность реализовать многие перспективные проекты, а не только связанные с сырьевым сектором. Сбер предоставляет многообразие услуг: от курьерской службы доставки еды (Delivery Club) и продуктов (СберМаркет) до перевозок (СберЛогистика). В планах компании увеличить долю новых площадок в экосистеме до 30% к 2030 году.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter