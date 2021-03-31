Пропавшая без вести после поездки на такси женщина нашлась в Екатеринбурге

Пропавшая без вести после поездки на такси женщина нашлась в Екатеринбурге
Сегодня, 21:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Женщину, которая пропала после того, как уехала на такси от сестры, нашли в Екатеринбурге. На данный момент Зульфия находится дома, с ней все в порядке.

Сыщики вышли на водителя, который подвозил женщину, и опросили его. Мужчина подтвердил, что доставил пассажирку до дома. Также он отметил, что Зульфия была «навеселе», но вела себя адекватно, рассказал Е1 глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Одна из версий гласит, что девушка намерено перестала выходить на связь, поскольку переживала из-за конфликта с сестрой, который произошел накануне ее исчезновения.

Она слишком близко к сердцу восприняла женскую ссору с сестрой, из-за чего якобы и ушла в себя и замкнулась, отключившись от всего мира,отметил полковник Горелых.

Напомним, ведя поиски, сотрудники полиции начали проверять все службы такси в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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