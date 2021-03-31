Ради забега перекроют часть улиц в Нижнем Тагиле

Согласно постановлению главы города Владислава Пинаева, в воскресенье 16 мая некоторые улицы Нижнего Тагила будут перекрыты на время проведения легкоатлетического забега «Дай пять!» под патронажем ЕВРАЗа.
Так с 7:00 до 15:00 движения транспорта будет запрещено по проспекту Ленина (от здания № 1 до улицы Октябрьской революции), проспект Мира (от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова), проспект Строителей (от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко), улица Пархоменко (от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова), улица Вязовская (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса), улица Первомайская (от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова), улица Красноармейская (от улицы Карла Маркса до улицы Уральская) и улица Огаркова (от улицы Карла Маркса до улицы Уральская).
Также с ночи 16 мая до завершения массового забега будет запрещена парковка вдоль улиц по проспекту Ленина (от Огаркова до Мира), по проспекту Мира (от Ленина до Строителей), по проспекту Строителей (от Мира до Пархоменко) и по улице Пархоменко (от Ленина до Горошникова).
Постановление мэра ограничивает в этот день и розничную продажу алкоголя в тех торговых точках, которые находятся в непосредственной близости от эпицентра спортивного праздника. Продажа спиртных напитков запрещена с 08:00 до 15:00 в квадрате улиц Октябрьской революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса.
В рамках легкоатлетического кросса детям будет предложено преодолеть дистанцию протяженностью 1 километр, а взрослым - 5 километров.