“Родина” предлагает ввести отдельный УК для мигрантов

“Родина” предлагает ввести отдельный УК для мигрантов
Сегодня, 18:45ОбществоФото: rodina.ru
Алексей Журавлев, глава партии “Родина”, депутат Госдумы, предложил ввести отдельный уголовный кодекс для иностранцев. Двухконтурный уголовный кодекс уже давно практикуются в ряде других государств.

По сообщению gorod55.ru, в данный момент основной процент трудовых мигрантов - это граждане стран Средней Азии, в основном Узбекистана и Таджикистана. Так, в период с января по ноябрь прошлого года они оформили 92% всех патентов. С 2016 по 2019 год количество иностранцев, приехавших в РФ, составляло 9-11 млн человек. На конец января 2020 года в Россию прибыло чуть более 10 млн иностранцев.

В период пандемии и закрытия границ между странами положение резко изменилось. На 1 декабря 2020 года в РФ находилось 7,8 млн иностранцев. Миграция сократилась на 20-30%. В данный момент, считает Журавлев, после улучшения обстановки с COVID-19 Россия должна встретить мигрантов из ближнего зарубежья новыми, современными законами.

По словам лидера партии “Родина”, треть преступлений, совершаемых иностранцами, направлена против личности. Речь идет о разбоях, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. В странах Средней Азии действуют достаточно суровые меры наказания за такие преступления, вплоть до пожизненного заключения и даже смертной казни. Журавлев считает, что логично будет так же наказывать преступников на территории РФ.

Алексей Журавлев инициировал расширение ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" до отдельного уголовного кодекса для иностранцев (мигрантов). То есть это предложение предполагает формирование двухконтурного УК: для российских граждан и для иностранцев, преступивших закон на территории РФ.

На данный момент на основании действующего законодательства иностранцы при совершении преступлений несут ответственность наравне с россиянами. Но глава “Родины” уверен, что это несправедливо.

Журавлев отметил, что у хозяина и гостя не должны быть равные права. Основное отличие - суровость наказания за совершенные преступления.

Главное отличие УК будет заключаться в строгости наказания. Иностранцы должны будут четко осознавать, что за аналогичные нарушения их будут судить намного строже, чем россиян, добавил Алексей Журавлев.

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