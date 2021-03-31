Шандалович: участки форелеводами должны выдаваться с согласия жителей Карелии

Председатель Заксобрания призвал слушать мнение и доводы всех участников, а особенно самих жителей Карелии. Необходимо верно оценить все риски, возникающие от деятельности рыбоводных хозяйств. Только так можно соблюсти разумный баланс между развитием аквакультуры в республике и экологической безопасностью водоемов.