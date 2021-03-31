Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
Сегодня, 16:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение - в регионе в ближайшие дни ожидаются сильные ветра с порывами до 20 метров в секунду.

В ГУ МЧС Свердловской области предупреждают о сильном ветре. По данным специалистов непогода будет бушевать в регионе до 1 апреля.

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду. К 1 апреля в Свердловской области похолодает до +3 градусов днем и -1 ночью. К концу рабочей недели распогодится. В субботу, 3 апреля температура воздуха днем прогреется до +7 - 9 градусов.

В пресс-службе регионального МЧС напоминают, что в такую погоду не стоит без особой необходимости выходить на улицу и отправляться в дальние поездки или турпоходы.

Пешеходам советуют избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега. А автолюбителям рекомендуют не парковать транспортные средства вблизи деревьев и опасных конструкций.

Напомним, вчера 31 марта в Свердловской области из-за сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение.

Сюжеты:
Экология
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