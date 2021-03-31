«Срока не избежать»: Уктусский стрелок второй раз признан вменяемым в Екатеринбурге

«Срока не избежать»: Уктусский стрелок второй раз признан вменяемым в Екатеринбурге
Сегодня, 21:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Стрелка Алексея Александрова, в августе 2018 года убившего двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге, вновь признавали вменяемым.

Соответствующий вывод сделали специалисты Свердловской областной психиатрической больницы № 6. Повторную экспертизу назначил Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга. До этого мужчину признали виновным и назначили пожизненный срок.

Врачи не нашли изменений в состоянии Александрова, которое изучалось в 2019 году. Теперь реального срока ему в любом случае не избежать,рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый с ситуацией источник.

Напомним, 25 августа 2018 года Алексей Александров на Уктусе застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания. Родители потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей.

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Екатеринбург
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