«Срока не избежать»: Уктусский стрелок второй раз признан вменяемым в Екатеринбурге

Напомним, 25 августа 2018 года Алексей Александров на Уктусе застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания. Родители потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей.