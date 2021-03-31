Тагильчанка сбросила 40 килограмм и вошла в топ-7 на Кубке по бодибилдингу

Тагильчанка сбросила 40 килограмм и вошла в топ-7 на Кубке по бодибилдингу
Сегодня, 15:29ОбществоФото: pixabay.com
Тагильчанка Жанна Коробейникова вошла в топ-7 на Кубке Свердловской области по бодибилдингу.

28-й Кубок Свердловской области по бодибилдингу прошел в Екатеринбурге. Соревнование собрало рекордное количество участников. Спортсмены из 10 регионов России состязались в различных категориях. После длительного перерыва, связанного с пандемией, 190 человек вышли на сцену, сообщает АН «Между строк».

Жанна Коробейникова участвовала в соревнованиях впервые, поэтому подала заявку в категорию «Дебют» в фитнес-бикини. Вместе с ней в данную категорию заявилось 26 участниц. В следующий этап прошло 15 спортсменок. В итоговом дефиле Жанна оказалась на седьмом месте.

Фото с соревнования
Фото:ИА «Между строк»

Подготовка требует не только силы и выдержки, участницы учатся позировать, передвигаться по сцене, сидят на диетах. Девушка делится впечатлениями о прошедшем соревновании и отмечает, что это личная победа для нее, ведь в результате тренировок вес снизился на 40 киллограммов.

Если ещё год назад мне бы сказали, что я окажусь на сцене в окружении подтянутых красивых принцесс, я бы покрутила у виска,рассказала Жанна.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Свердловская областькубоксоревнованиеАН Между строк
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