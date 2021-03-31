Тагильчанке предложили пересдачу в автошколе после публикации TagilCity.ru

Тагильчанке перезвонили из автошколы и предложили три даты для пересдачи после публикации TagilCity.ru. Ранее девушка не могла дождаться своей очереди два месяца.

Одна из курсанток автошколы «Авто-Премиум» ждала своей очереди на пересдачу экзамена в ГИБДД с января 2021 года. Некоторые ее одногруппники уже пересдавали, а до нее очередь не доходила. После публикации TagilCity.ru сотрудники автошколы отреагировали на жалобы курсантки и предложили ей пересдать экзамен в апреле. Позвонил администратор, предложил три даты в месяце на пересдачу. Сказал, что директор учреждения принял меры. Сдавать у них не собираюсь, уже заплатила за обучение в другой автошколе. Придется откатывать практику и пересдавать теорию,сообщила девушка. Замначальника ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт сообщил TagilCity.ru, что если у курсанта автошколы имеются какие-либо претензии к организации, он может обратиться в ГИБДД с заявлением, при подтверждении фактов нарушений, сотрудниками инспекции будут приняты соответствующие меры. Также Бернгардт рассказал, что с 1 апреля 2020 года у курсантов появится возможность выбора — сдавать экзамены на автомобиле ГИБДД или автошколы. В первом случае дача будет проходить на предоставленном Госавтоинспекцией автомобиле — ВАЗ-2105. Напомним, о жалобах курсантки стало известно 26 марта 2021 года. Тогда девушке сообщили, что преимущественное право на пересдачу экзамена в автошколе «Авто-Премиум» дается тем, у кого истекает срок обучения, а сдавать могут только три человека в месяц. С редакцией автошкола общаться отказалась. Два месяца тагильчанка не может добиться от автошколы пересдачи экзамена в ГИБДД

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