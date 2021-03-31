УФАС приостановила определение поставщика на строительство общежития в тагильской ИК

Аукцион по поиску подрядчика начался на сайте госзакупок 22 марта, заявки принимались до 30 марта. Заказчиком выступает ГУФСИН по Свердловской области, начальная цена контракта — 167,8 миллиона рублей.
В жалобе указано, что согласно смете, которая является неотъемлемой частью аукционной документации, необходимо поставить следующее оборудование: Монитор Philips 276E9QSB, комплект клавиатура + мышь, операционная система Windows 10, кровать металлическая одноярусная, кроватка детская, ходунки детские и так далее.
По закону, при формировании предмета закупки не допускается включать в предмет закупки товары, работы и услуги, которые функционально и технологически не связаны с предметом закупки.
Для поставки оборудования в целях выполнения работ по строительству общежития от поставщика не требуется специальной правоспособности. Однако для выполнения строительных работ подрядчик должен быть членом организации в соответствии с градостроительным законодательством.
Поставка оборудования технологически и функционально не связана со строительными работами, поэтому должна осуществляться отдельно. Объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров приводит к нарушению прав участников закупки.
УФАС признала жалобу обоснованной. В связи с этим, было приостановило размещение закупки, заказчик должен привести документацию в соответствие с законодательством.
Напомним, строительство общежития дома ребенка в ИК-6, расположенной в Нижнем Тагиле, должно быть завершено до 30 сентября 2022 года.