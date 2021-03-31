УФАС приостановила определение поставщика на строительство общежития в тагильской ИК

УФАС приостановила определение поставщика на строительство общежития в тагильской ИК
Сегодня, 16:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Определение поставщика на строительство общежития дома ребенка в тагильской ИК-6 приостановлено УФАС по жалобе 31 марта 2021 года.

Аукцион по поиску подрядчика начался на сайте госзакупок 22 марта, заявки принимались до 30 марта. Заказчиком выступает ГУФСИН по Свердловской области, начальная цена контракта — 167,8 миллиона рублей.

В жалобе указано, что согласно смете, которая является неотъемлемой частью аукционной документации, необходимо поставить следующее оборудование: Монитор Philips 276E9QSB, комплект клавиатура + мышь, операционная система Windows 10, кровать металлическая одноярусная, кроватка детская, ходунки детские и так далее.

По закону, при формировании предмета закупки не допускается включать в предмет закупки товары, работы и услуги, которые функционально и технологически не связаны с предметом закупки.

Для поставки оборудования в целях выполнения работ по строительству общежития от поставщика не требуется специальной правоспособности. Однако для выполнения строительных работ подрядчик должен быть членом организации в соответствии с градостроительным законодательством.

Поставка оборудования технологически и функционально не связана со строительными работами, поэтому должна осуществляться отдельно. Объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров приводит к нарушению прав участников закупки.

УФАС признала жалобу обоснованной. В связи с этим, было приостановило размещение закупки, заказчик должен привести документацию в соответствие с законодательством.

Напомним, строительство общежития дома ребенка в ИК-6, расположенной в Нижнем Тагиле, должно быть завершено до 30 сентября 2022 года.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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