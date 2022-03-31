60% опрошенных россиян заявили о несущественном влиянии санкций на их благополучие

60% опрошенных россиян заявили о несущественном влиянии санкций на их благополучие
60% опрошенных россиян заявили о несущественном влиянии санкций на их благополучие
Сегодня, 14:54ОбществоФото: pixabay.com
Проведенный социологами опрос показал, что 60% российских граждан полагают, что санкции не окажут существенного влияния на их материальное положение.

Опрос, проведенный социологами Фонда «Общественное мнение» показал, что 60% россиян не думают, что санкции окажут влияние на их достаток. Либо окажут, но это влияние будет не существенным.

Как пишут «Новые известия», 28% респондентов заявили, что не заметят санкций. 32% предполагают, что влияние санкций будет незначительным.

Четверть опрошенных ожидают серьезного удара по кошельку из-за санкций.

18% отмечают, что санкции в значительной степени скорректируют их образ жизни. 23% считают, что их образ жизни мало изменится из-за санкций. 45% ответили, что вообще не почувствуют каких-либо изменений.

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