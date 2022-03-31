Численность тагильчан снижается, а продукты и печать на бумаге продолжают дорожать

Численность населения Нижнего Тагила уменьшилась за 2021 год, за неделю в Свердловской области снова подорожали продукты, а типографии заявляют об увеличении цен на печать. Об этом и других новостях читайте в подборке TagilCity.ru.

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