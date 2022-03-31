Численность тагильчан снижается, а продукты и печать на бумаге продолжают дорожать

Численность тагильчан снижается, а продукты и печать на бумаге продолжают дорожать
Численность тагильчан снижается, а продукты и печать на бумаге продолжают дорожать
Сегодня, 21:49ОбществоФото: 1MI
Численность населения Нижнего Тагила уменьшилась за 2021 год, за неделю в Свердловской области снова подорожали продукты, а типографии заявляют об увеличении цен на печать. Об этом и других новостях читайте в подборке TagilCity.ru.

По сравнению с 2020 годом численность населения Нижнего Тагила уменьшилась на 4,4 тысячи человек. Снижение коснулось всех категорий. На 1 января 2022 года количество проживающих в Нижнем Тагиле граждан составляет 347,1 тысячи человек.

Овощи, фрукты, чай, сахар и соль сильнее всех увеличились в цене за неделю с 18 по 25 марта в Свердловской области. Самый большой рост наблюдается у лука. Он подорожал на 25,5% до 40,23 рубля за один килограмм.

Не только сахарная, но и бумажная лихорадка захлестнула Россию после начала спецоперации на Украине. Сказалось это и на работе типографий, ведь печатать полиграфию стало дороже. Смогут ли тагильчане напечатать документы и фото по доступным ценам в будущем, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Департамент госзакупок Свердловской области выделил на ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле 18 миллионов рублей. За эти деньги подрядчику предстоит заменить пол, покрасить потолок и привести в порядок стены, а также заменить коммуникации.

За некачественную воду с фекальным запахом жителям поселка Горноуральский под Нижним Тагилом будет сделан перерасчет. Сначала поставщик заявил, что сделано это будет только по заявлениям. Однако после публикации TagilCity.ru было решено это сделать для всех.

Свердловская областьНижний Тагил
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