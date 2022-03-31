До открытия детского сада-яслей №10 в Нижнем Тагиле осталось меньше четырех месяцев

Руководитель подрядной организации, которая проводит капитальный ремонт сообщил, что до открытия детсада осталось меньше четырех месяцев.
Рабочие провели монтаж вентиляции. На следующей неделе запустят отопление, а до середины апреля смонтируют систему водоснабжения. После этого подрядчик выполнит работы по внешнему благоустройству, проложит теплотрассу и электрические кабели.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что объект сдадут в эксплуатацию в середине июля. Работы идут в соответствии с графиком. Однако возникают сложности, которые требуют решения.
Например, проектом предусматривалось европейское оборудование пожарно-охранной системы. Теперь приходится искать аналоги, не попавшие в санкционный список.
Напоминим, детский сад-ясли №10 закрыли в 2019 году. В 2021 году начался капремонт здания.
После открытия садика его могут посещать 60 малышей в возрасте от одного года до трех лет, сообщает пресс-служба администрации.