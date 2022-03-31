До открытия детского сада-яслей №10 в Нижнем Тагиле осталось меньше четырех месяцев

Подрядчик сообщил, что детсад-ясли №10 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле, закрывшийся в 2019 году, распахнет свои двери меньше чем через 4 месяца.

Руководитель подрядной организации, которая проводит капитальный ремонт сообщил, что до открытия детсада осталось меньше четырех месяцев. Рабочие провели монтаж вентиляции. На следующей неделе запустят отопление, а до середины апреля смонтируют систему водоснабжения. После этого подрядчик выполнит работы по внешнему благоустройству, проложит теплотрассу и электрические кабели. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что объект сдадут в эксплуатацию в середине июля. Работы идут в соответствии с графиком. Однако возникают сложности, которые требуют решения. Например, проектом предусматривалось европейское оборудование пожарно-охранной системы. Теперь приходится искать аналоги, не попавшие в санкционный список. Напоминим, детский сад-ясли №10 закрыли в 2019 году. В 2021 году начался капремонт здания. После открытия садика его могут посещать 60 малышей в возрасте от одного года до трех лет, сообщает пресс-служба администрации.

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