Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в рейтинг самых смешных городов России

Популярный портал для туристов tvil.ru провел опрос в преддверии Дня смеха 1 апреля. Авторы хотели выяснить, в каких российских городах живут самые большие шутники и любители посмеяться.
Екатеринбург и Нижний Тагил оказались на третьем месте в рейтинге - за них отдали голоса 11% респондентов. Третью строчку уральские города поделили с Анапой, Евпаторией и Воронежем.
Второе место в списке городов с самыми смешливыми и позитивными жителями заняла Анапа - за нее проголосовали 15% опрошенных.
Возглавил рейтинг Челябинск, набравший 22% голосов.