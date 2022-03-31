Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в рейтинг самых смешных городов России

Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в рейтинг самых смешных городов России
Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в рейтинг самых смешных городов России
Сегодня, 20:51ОбществоФото: pixabay.com
Опрос, который провел к 1 апреля портал для путешественников показал, что в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле живут веселые и позитивные люди.

Популярный портал для туристов tvil.ru провел опрос в преддверии Дня смеха 1 апреля. Авторы хотели выяснить, в каких российских городах живут самые большие шутники и любители посмеяться.

Екатеринбург и Нижний Тагил оказались на третьем месте в рейтинге - за них отдали голоса 11% респондентов. Третью строчку уральские города поделили с Анапой, Евпаторией и Воронежем.

Второе место в списке городов с самыми смешливыми и позитивными жителями заняла Анапа - за нее проголосовали 15% опрошенных.

Возглавил рейтинг Челябинск, набравший 22% голосов.

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Нижний ТагилЕкатеринбург
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