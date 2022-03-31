Население Нижнего Тагила вновь уменьшилось в 2021 году

На 4,4 тысячи жителей стало меньше в Нижнем Тагиле в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Снизилась численность всех категорий населения.

В 2020 году в городе официально проживало 351,5 тысячи человек, а в 2021 — 347,1 тысячи, то есть на 1% меньше. Основную часть населения составляют тагильчане трудоспособного возраста, а именно 53,1%. Однако их численность за год снизилась со 187,3 тысячи до 184,2 тысячи человек (-1,5%). Также в 2020 году в Нижнем Тагиле проживало 72,6 тысячи детей от 0 до 17 лет, а в 2021 году — 71,7 тысячи (-1%). По статистике, незначительно уменьшилось число нетрудоспособного населения (с 91,6 тысячи до 91,1 тысячи). Больше всего убыли среди общего населения зарегистрировано среди инвалидов: их число сократилось почти на 9% (с 22,2 тысячи до 20 тысяч). Напомним, согласно неблагоприятному социально-экономическому прогнозу численность населения в Свердловской области будет сокращаться до 2036 года. Предположительно оно снизится с 4,29 миллиона до 3,88 миллиона человек. Численность населения Свердловской области будет сокращаться до 2036 года

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