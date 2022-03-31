Нижнетагильский театр кукол получил президентский грант на «Золотой ключик»

Тагильское учреждение заявилось с фестивалем детских культурных инициатив «Золотой ключик».
Ощущения от победы в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив такие, будто мы выиграли чемпионат мира. Восторг и ликование!рассказала директор театра Татьяна Ткачева.
Фестиваль-конкурс проводится с 2015 года при поддержке управления образования и управления культуры города. Проект стал масштабным, но в предыдущие два года из-за пандемии он проводился в онлайн-формате.
В театре кукол уверены, что победа в конкурсе подарит фестивалю второе дыхание и он пройдет в новом формате. Событие посвящено 300-летию Нижнего Тагила.