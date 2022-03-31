Нижнетагильский театр кукол получил президентский грант на «Золотой ключик»

Нижнетагильский театр кукол получил президентский грант на «Золотой ключик»
Нижнетагильский театр кукол получил президентский грант на «Золотой ключик»
Сегодня, 15:45ОбществоФото: pixabay.com
Театр кукол из Нижнего Тагила получил грант президентского фонда культурных инициатив. Всего в финал из 10,2 тысячи команд вышли почти 1,4 тысячи.

Тагильское учреждение заявилось с фестивалем детских культурных инициатив «Золотой ключик».

Ощущения от победы в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив такие, будто мы выиграли чемпионат мира. Восторг и ликование!рассказала директор театра Татьяна Ткачева.

Фестиваль-конкурс проводится с 2015 года при поддержке управления образования и управления культуры города. Проект стал масштабным, но в предыдущие два года из-за пандемии он проводился в онлайн-формате.

В театре кукол уверены, что победа в конкурсе подарит фестивалю второе дыхание и он пройдет в новом формате. Событие посвящено 300-летию Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
театр куколгрантНижний Тагил
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