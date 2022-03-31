Перерасчет за фекальную воду за март получат все жители Горноуральского

Перерасчет за некачественную воду за март без заявлений будет сделан всем жителям поселка Горноуральский под Нижним Тагилом. После публикации TagilCity.ru ГК «Теплоресусрс» направила соответствующее поручение в РКЦ Урала.

Перерасчет за 10 дней марта, в которые вода не соответствовала санитарным требованиям, будет отражен в квитанциях за апрель, то есть в мае, так как квитанции за март уже напечатаны. Независимо от того, стоят ли в квартирах счетчики или нет, перерасчет в 50% будет сделан с 7 по 17 марта за услуги холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Для этого не требуется писать никаких заявлений, рассказал журналисту редакции TagilCity.ru директор ООО ГК «Теплоресурс» Александр Кондратьев. По его словам, письмо от управляющей компании «Гарант» на перерасчет он получил 29 марта, а 30 марта отправил поручение в РКЦ Урала. Директор отметил, что на данный момент аварию на водоводе устраняют, он не используется для подачи воды. У нас два водовода. Сейчас вода поступает по второму, мощности хватает. Люди никаким образом не страдают от качества жидкости. Результаты проб от 17 марта соответствуют всем необходимым нормативам, пояснил собеседник. Напомним, ранее в УК «Гарант», обслуживающей многоквартирные дома в Горноуральском, заявили, что перерасчет за некачественную воду будет сделан только по заявлению и только жильцам, у которых нет счетчика. Причиной воды с запахом навоза стали отходы местного агрокомплекса, который сливает фекалии в поля рядом с жилыми домами. Именно оттуда и произошел подсос в водовод. «Не нравится — не пользуйтесь»: кому в Горноуральском пересчитают за фекальную воду

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