Подтверждено участие 70 стран в ПМЭФ-2022

На юбилейный Петербургский международный экономический форум в этом году были высланы приглашения участникам из 190 стран. Уже подтвердили свое участие представители из 69 государств, в том числе из Австралии, Японии и Саудовской Аравии.

Как сообщает советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков, ПМЭФ каждый год принимает представителей из более чем 140 государств. И этот год не станет исключением. Он уверен, что ПМЭФ покажет новые возможности в новом мире, потому что он каждый год объединяет, кроме органов госвласти, крупные компании и госкорпорации, а также малый и средний бизнес, учреждения культуры, талантливое молодое поколение и НКО. В рамках этого мероприятия все они находят точки соприкосновения. Об этом пишет newsnn.ru. Следует отметить, что с 15 по 18 июня 2022 года состоится 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум. Его информационным партнером станет холдинг 1MI. В качестве организатора выступает фонд Росконгресс. Региональными партнерами станут 166 внешнеэкономических организаций в 76 странах мира. Это бизнес-ассоциации, институты развития, торговые палаты, деловые советы, финансовые организации и другие. Представители СМИ смогут зарегистрироваться на форум до 13 мая текущего года.

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