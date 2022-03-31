Прием заявок на первую конференцию «УГМК-ТЕХНО» стартовал в Верхней Пышме

Это мероприятие, по мнению организаторов, является исключительной возможностью, чтобы заявить о себе. На конференции будут отбираться и поощряться талантливые сотрудники. А разработки финалистов могут быть реализованы на предприятиях компании.
Участвовать могут не только сотрудники УГМК, но и студенты вузов и колледжей, а также специалисты компаний горно-металлургического сектора в возрасте до 35 лет. Для этого до 1 мая 2022 года нужно пройти регистрацию на сайте конференции.
Проведение первой «УГМК-ТЕХНО» направлено на поиск решений для улучшения условий труда, усовершенствование производства, реализацию стратегических решений и обмен опытом.
Молодежная научно-практическая конференция «УГМК-ТЕХНО», охватывающая тематикой практически все области деятельности и развития горно-металлургической отрасли, с участием других компаний и учреждений образования и науки, подчеркнул директор Технического университета Вячеслав Лапин.
Работа на конференции будет вестись по нескольким направлениям — цветная металлургия, горное дело, обогащение полезных ископаемых, черная металлургия, ESG, цифровизация, экономика и финансы.
Проекты могут быть направлены на технологические решения, стратегическое развитие, экономику и инвестиции, информационные технологии, энергетику, автоматизацию, безопасности, бизнес-систему УГМК, управление персоналом и другие.
Финал мероприятия пройдет 6–8 июля на территории Технического университета УГМК. Авторы лучших проектов покажут свои наработки, а также получат призы.